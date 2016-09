Fugitivo morre afogado ao tentar escapar da PM

Charles Jonathan Santos de Menezes, de 25 anos, fugitivo do regime fechado do presídio Agenor Martins de Carvalho, em Ji-Paraná, morreu afogado neste domingo, 4, após fugir de uma guarnição.

A PM informa que uma viatura realizava patrulhamento no bairro Primavera, quando policiais avistaram um suspeito caminhando sentido quartel do Corpo de Bombeiros. O homem guardava algo em sua cintura.

Ao se aproximar para realizar a abordagem, o suspeito empreendeu fuga e entrou em um matagal, às margens do Rio Machado. Os policiais cercaram o local e solicitaram apoio.

Durante uma busca minuciosa pelo mato, o suspeito foi visto nadando. Repentinamente, parou de nadar e afundou.

Uma Unidade do Corpo de Bombeiros rapidamente chegou no local e iniciou as buscas, encontrando o corpo do suspeito a alguns metros rio abaixo.

Fonte: Comando 190