Mais de 7 mil eleitores estão impedidos de votar no Cone Sul

O eleitor que não regularizou sua situação com a Justiça Eleitoral, além de não poder votar em outubro, enfrentará uma série de impedimentos e restrições. Mais de sete mil eleitores estão impedidos de votar no Cone Sul.

As estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO) mostram que 7.796 eleitores do Cone Sul estão com títulos cancelados ou suspensos para as eleições deste ano. Em Vilhena foram cancelados 3.096 e suspensos 955 títulos eleitorais.

O tribunal alerta que o eleitor que não regularizou sua situação com a Justiça Eleitoral, além de não poder votar em outubro, enfrentará uma série de impedimentos e restrições como tirar ou renovar o passaporte, fazer matrícula em instituição pública, tomar empréstimo em bancos públicos ou tomar posse após participar de concurso público, além de pagar uma multa.

O voto é obrigatório no Brasil para todos os eleitores que tiverem entre 18 e 70 anos e facultativo para quem tiver entre 16 e 18 anos ou mais de 70 na data da eleição.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação