PESQUISA: Extra de Rondônia contrata IRPE para revelar mais cotados a prefeito e vereador de Colorado

A exemplo do que foi feito em Vilhena, o Extra de Rondônia contratou o Instituto Rondoniense de Pesquisa e Estatística para fazer pesquisa oficial sobre a corrida eleitoral em Colorado do Oeste.

A equipe do IRPE já está se preparando para se deslocar ao município esta semana, onde ouvira 500 pessoas acerca da intenção de voto para prefeito e vereadores. O resultado será publicado pelo site na semana que vem.

De acordo com Dejanir Haverroth, presidente do instituto, a pesquisa será estratificada por idade, gênero, local de residência e religião. “As amostragens darão um amplo panorama do cenário neste momento, apontando favoritos e tendências”, explicou.

Todo o material será detalhado em matérias que serão publicadas nos próximos dias no Extra de Rondônia.

