Presidente da ALE destaca setor produtivo do Estado

O deputado estadual Maurão de Carvalho, presidente do Poder Legislativo do Estado, esteve em Vilhena no sábado passado para prestigiar o encerramento do 1º Portal do Agronegócio. Na ocasião ele conversou com exclusividade com reportagem do Extra de Rondônia.

Maurão falou que iniciativas como a da ACIV e demais parceiros que realizaram o evento do final de semana são vitais para potencializar o principal esteio econômico de Rondônia, que é o setor produtivo. Em sua avaliação ocasiões como esta abrem o mercado para novos negócios, os produtores tem acesso a linhas de crédito especiais, além da importante divulgação do potencial produtivo do Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa também destacou a oportunidade de acesso a novas técnicas e tecnologias, além de intercâmbio entre os produtores locais e os de outras cidades brasileiras e até mesmo de fora do país. Maurão afirmou que a ALE é parceira nestes eventos, prestando total apoio.

Falando de política, o deputado declarou que estará presente em todas as campanhas municipais onde o PMDB tiver candidatos majoritários. Ele afirmou que antes das eleições virá pelo menos mais uma vez ao Cone Sul, onde pretende manifestar publicamente seu apoio aos correligionários, participando de eventos. Maurão declarou que está programando a viagem para vir junto com o senador Valdir Raupp, do governador Confúcio Moura, e de outros deputados estaduais do partido. “Vamos mostrar ao eleitorado que nossos candidatos têm parceiros de peso em âmbito estadual e na bancada federal”, explicou.

