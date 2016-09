Reuniões e esporte em Perobal marcam semana de Junior Donadon

O presidente da Câmara de Vereadores, Junior Donadon (PSD), teve diversos compromissos neste final de semana em Vilhena.

Além de levar a conhecimento público seus projetos e ações à frente do Legislativo através de reuniões na cidade, Junior Donadon foi até a área rural para falar de seus projetos voltados ao setor esportivo, incluindo um jogo de futebol.

A programação começou na noite de sexta-feira, 2, na casa de Francieli Gonçalves, no setor 08, no bairro Alto Alegre, momento em que se reuniu com moradores dessa localidade.

Depois, na tarde de sábado, 3, foi até a comunidade São Roque, em Perobal, área rural de Vilhena, onde foi recebido pela família do produtor Arlando Lovinski. O momento foi propício para Donadon mostrar suas habilidades futebolísticas, ao lado de sua equipe de trabalho. O campo “Canarim da Cota” foi o palco o confronto esportivo. “Foi um jogo eletrizante, tipo Brasil e Alemanha na final das Olimpíadas. E o placar foi…só posso fizer que o jogo foi de roer as unhas..kkk. Obrigado aos amigos Arlando, Silvano, Marli, Gustavo e outros. Vamos aguardar a revanche”, disse o jovem parlamentar, sem revelar o placar final.

Já à noite, mesmo com intenso frio, vários esteve no setor Parque São Paulo, onde participou de reunião organizada pela moradora Fabia Vasconcellos. “Agradeço a todos pela receptividade e acolhida nas reuniões e visitas, e por confiar nas minhas ações como vereador. Garanto continuar esse trabalho em prol de dias melhores para nossa gente”, ressaltou.

Texto e fotos: Assessoria