Rosani Donadon diz que alianças aceleram o desenvolvimento do município

A candidata a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) passou o final de semana cumprindo agenda de reuniões.

Ela percorreu os principais bairros da cidade apresentando suas propostas de trabalho e ouvindo as pessoas por onde passa.

Somente no final de semana, a candidata do povo participou de pelo menos 15 reuniões tanto no perímetro urbano quanto na área rural do município.

Rosani Donadon reiterou seu apoio às famílias de baixa renda, defendeu a geração de emprego e renda e garantiu a criação de pelo menos mil novos postos de trabalho no município durante sua gestão.

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) vem acompanhando a candidata a prefeita em sua caminhada, e falou a respeito da importância de o candidato ter alinhamento político. “A Rosani é, sem sombra de dúvidas, a candidata mais preparada para assumir a prefeitura de Vilhena. Além da experiência que tem na administração pública, possui um excelente relacionamento com os poderes executivos em nível estadual e federal, sem contar com os apoios parlamentares. São 12 deputados estaduais que endossaram apoio à ela, além da bancada federal e do senado. Isso significa mais recursos alocados em Vilhena, mais obras em andamento e consequentemente mais celeridade na execução dos projetos”, comentou a parlamentar.

Do ponto de vista administrativo, esse tipo de aliança é de suma importância para uma boa gestão. “O governador Confúcio Moura se comprometeu em nos ajudar em um projeto audacioso, que é asfaltar pelo menos 100 quilômetros de ruas e avenidas do nosso município. A prefeitura sozinha não pode fazer isso, pois tem outros compromissos. Com a ajuda dos deputados estaduais, poderemos fortalecer as associações com implementos que lhes auxiliem no trabalho. Essas parcerias aceleram o desenvolvimento da nossa cidade ao passo que aliviam as contas do município, que pode investir em mais setores ao mesmo tempo”, destaca Rosani Donadon.

Ao lado da candidata a prefeita está seu esposo, o ex-prefeito Melki Donadon, que se tornou referência em nível de estado pelo formato dinâmico de gestão. “O Melki entende muito de administração pública, sabe falar a língua do trabalhador e nos ajudará a imprimir esse formato de gestão dinâmica que venho apresentando”, acrescenta a candidata, que conta com a experiência de seu vice, Darci Cerutti (DEM) para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à indústria e comércio. “O Cerutti ajudou trazer para Vilhena entidades importantes como CDL, SESC, SENAC, entre outros. Sua experiência nesse sentido será de grande valia para o município”, arremata Rosani Donadon.

Autor e foto: Assessoria