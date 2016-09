Rover garante transição tranquila

O prefeito de Vilhena esteve na redação do Extra de Rondônia esta semana e comentou a sucessão municipal.

Ele não fez referência a campanha de nenhum dos concorrentes em particular, mas mandou um aviso a todos: no que depender dele a passagem de comando do Município será feita de forma colaborativa e pacífica.

Zé Rover garantiu ao site que independente de quem vença as eleições a prefeitura estará de portas abertas para realizar a transição. “Sugiro até que seja feita uma auditoria nas contas do Município enquanto eu ainda estiver no cargo para verificação das finanças e outras informações importantes da administração”, declarou.

O prefeito acrescento ainda que está aberto a sugestões e participação do próximo prefeito na elaboração orçamentária para o ano que vêm, “desde que não haja descumprimento de prazo e desrespeito as exigências legais”.

Finalizando, Rover revelou que quer levar o seu sucessor para Brasília a fim de orientá-lo quando aos vários projetos em andamento em diversos organismos do governo federal, “para garantir a continuidade de investimentos que estão em curso ou prestes a serem liberados”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia