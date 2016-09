Seminário motivacional “Eu Lidero” acontece nesta sexta-feira em Vilhena

Nesta sexta-feira, 9, acontece o Seminário Transformacional “Eu Lidero”com o coach para alta performance, Wendell Carvalho. O evento vai acontecer no salão da Igreja Nossa Senhora de Aparecida, em Vilhena.

A palestra de Wendell será realizada a partir das 19h30min, sendo essa a terceira vez que ele vem a Vilhena.

Wendell é expert em produtividade e gestão de tempo. Ele era gerente de compras de um grande grupo de faculdades, viu que não estava realizado no que fazia e decidiu ser o protagonista da sua história.

“Eu não me sentia nem um pouco realizado nessa época, não me sentia feliz. Mas sabia que queria fazer a diferença na vida das pessoas. Nesse momento fui em busca do que fazia sentido pra mim e passei a pesquisar sobre desenvolvimento humano”, conta Wendell.

No evento de Vilhena ele vai abordar vários temas como o aumento massivo de produtividade, motivação, princípios de escolha, protagonismo versus vitimíssimo, tomada de decisão, dinâmica de fixação e vida acima da média.

Já no sábado, 10, será realizado um seminário direcionado a vendas diretas, marketing multinível e marketing de relacionamento a partir das 15h30min, onde serão abordados temas como gestão de tempo, aumento de persuasão, gatilhos mentais, vida abundante, estratégias comerciais, mudança de atitude, como atingir metas.

As pessoas que participarem do seminário que tem a duração de 4h cada dia, vão ganhar de bônus o acesso a uma plataforma na internet com vídeos de sete profissionais capacitados dando dicas para melhorar o desempenho profissional e pessoal.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através dos telefones (69) 99939-6851/ 98410-6260.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação