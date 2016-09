Suspeito de matar “Cachorro Loco” é apreendido pela Força Tática

A guarnição da Força Tática apreendeu no final da manhã desta segunda-feira, 5, o adolescente O.C.R, de 16 anos. Ele estava numa casa na Avenida 1713, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, e quando a polícia chegou ele se escondeu debaixo de uma cama.

O menor é o principal suspeito de ter matado a tiros Wanderson Santos Oliveira, de 20 anos. O crime ocorreu no dia 8 de agosto de 2016, na Avenida Rosa de Saron (1711) esquina com a Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Na ocasião, Wanderson mais conhecido como “Cachorro Loco” foi morto a tiros. Após o crime o menor teria fugido para a cidade de Chupinguaia, onde ficou escondido num sítio. Porém, não soube precisar quando voltou a Vilhena, mas disse que no dia do homicídio esteve no local com seu primo Alisson, e não quis falar quem atirou no Cachorro Loco.

