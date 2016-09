Tatuador é assassinado a tiros dentro de bar no Embratel

O tatuador Elton Flávio de Matos, de 36 anos, mais conhecido por “Pequeno”, foi assassinado a tiros dentro de um bar na Avenida Paulo Dutra, no bairro Embratel, em Vilhena. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 5.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava no estabelecimento jogando sinuca com um colega, quando um homem com uma máscara no rosto e blusa com capuz chegou na porta de arma em punho e sem falar nada disparou por várias vezes.

A vítima caiu agonizando e morreu no local. Ainda, segundo informações de um parente da vítima, nesta manhã, Elton teria ameaçado uma pessoa conhecida da família. Isto pode ter desencadeado o homicídio.

Segundo a polícia a vítima tem passagens pela delegacia. A perícia compareceu ao local e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção.

A partir de agora a Polícia Civil passa a investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia