Caixa, Brasil e Bradesco aderem ao movimento de greve em Vilhena

Em Vilhena e Cerejeiras bancários amanheceram em greve, o movimento grevista foi anunciado dias atrás pelo Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO).

Segundo o diretor Regional da SEEB-RO, José Luiz Paulucio, a greve segue por tempo indeterminado. “Em Vilhena já paralisaram as agencias da Caixa Econômica, Brasil e Bradesco. No município de Cerejeiras também ouve adesão, sendo prevista para quinta-feira, 08, a paralisação da agencia da Caixa em Colorado do Oeste”, explicou o diretor.

Paulucio, destacou que entre as reivindicações estão o reajuste salarial, contratações de funcionários e melhores condições de trabalho. “O quadro de funcionários está defasado, concurso foi feito, porém não ouve contratação nesses últimos 2 anos”, afirmou Paulucio.

De acordo com o diretor, 30% dos bancários seguem trabalhando para garantir o abastecimento dos caixas eletrônicos, atendimento aos aposentados e demais serviços de extrema urgência.

As agencias do Banco da Amazônia, Itaú e HSBC ainda não aderiram ao movimento, que em 2015 chegou a 22 dias de paralisação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia