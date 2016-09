Evento promove cultura árabe em Vilhena

A noite de sexta-feira, 09, ganhará um toque especial com o melhor da culinária, musica e dança árabe. A “Grande Noite Árabe” acontece no Clube do Verdão, localizado na Avenida Jô Sato, a partir das 19h30, em Vilhena.

A grande atração da noite é a Bailarina, professora e coreógrafa de Dança Oriental Árabe, Nathasha Said, de Cuiabá (MT), que se apresentará ao público.

Para participar basta adquirir um ingresso no valor de R$ 40,00 e poderá se servir a vontade de uma variedade de pratos tradicionais, curtir a apresentação de dança e musica. Segundo a coordenadora do evento, Antônia Amer, o objetivo é mostrar um pouco da cultura árabe para a comunidade em geral.

Informações e aquisição de ingresso podem ser feitas pelo telefone de contato (69) 9 9942-6353 (falar com Antônia).

Veja vídeo abaixo

Texto: Extra de Rondônia

Foto e Vídeo: Divulgação