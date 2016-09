Feriado de 7 de setembro será marcado com desfiles militares em Vilhena

Amanhã quarta-feira, 7 de setembro, ferido nacional do dia da Independência do Brasil, será marcado com desfiles militares.

Apesar de a prefeitura municipal ter cancelado o tradicional desfile de 7 de setembro, algumas instituições militares irão honrar a tradição e vão desfilar na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

O ato cívico está marcado para as 16h30, e contará com a presença da Guarda Mirim, Brigada Mirim, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiro Militar e Bombeiro Civil. A aeronáutica e Polícia Militar ainda não confirmaram presença no evento.

Os organizadores contam com a população vilhenense para prestigiar o desfile cívico em alusão a Independência do Brasil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra