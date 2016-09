Japonês destaca medidas para aumentar produção da agricultura familiar

Na noite deste segunda-feira o candidato a prefeito Eduardo Japonês (PV) se reuniu com membros da Associação de Produtores Águas Claras em um dos setores de chácara mais promissores da área rural de Vilhena.

Eduardo se comprometeu em oferecer apoio, atuando diretamente no auxílio à produção dos pequenos produtores desde o preparo da terra até a comercialização do cultivo plantado.

Outra proposta destacada trata da reestruturação da Secretaria Municipal de Agricultura que será o ponto de partida para atender de forma adequada os produtores rurais. “Sabemos da importância que a atividade proporciona não só para o agricultor familiar, mas para toda a economia local, por isso o empresário oriundo desse setor será assistido como prioridade”, disse.

Eduardo comentou ainda sobre a necessidade de promover a regulamentação fundiária, destinar apoio técnico para desenvolver os plantios, além de possibilitar a aquisição de equipamentos e maquinários através do fortalecimento das associações e cooperativas. “Hoje alguns produtores não têm oportunidade de crescimento, porque estão impedidos de adquirir uma linha de crédito em razão de não terem seus títulos para financiar. A compra de um trator, a abertura de uma estrada, o tratamento da terra podem fazer total diferença na vida dessas pessoas e mais tarde para a população que vai ter ao seu alcance produtos colhidos da nossa terra com mais qualidade e mais barato”, declarou.

Aumentar a produtividade no setor hortifruti é uma tarefa possível e que vai interferir diretamente no crescimento econômico, conforme discursou Japonês. “Hoje não conseguimos abastecer as redes de supermercado instaladas na cidade. Grande parte dos produtos perecíveis vem de fora o que gera prejuízo para o empresário do segmento em virtude da logística que é extensa e acaba saindo mais caro para o bolso do consumidor. A demanda precisa ser atendida com o fornecimento dos frutos cultivados aqui.”, comentou.

Autor e foto: Assessoria