Jovens da comunidade católica do bairro São José realizam bingo

O grupo de Jovens Pela Fé (JPF) pertencente à comunidade Católica São José realizará um Bingo, no sábado, 10, em Vilhena. O evento tem inicio a partir das 16h00 e contará com show de talentos e bingo, além de pula-pula, raspadinha e pipoca para as crianças.

Adquirindo uma cartela do bingo no valor de R$ 3,00 concorrerá a um ensaio fotográfico por Albert Dias, aulas grátis de Zumba do estúdio Nádia Reis Martins, a uma pizza grande do La Varanda, dois Milk Shakes do Dod’s, dentre outros prêmios.

Sobre o show de talentos, a coordenadora do JPF, Juliana Apell, explicou que é aberto a todos, sendo as inscrições efetuadas até quinta-feira, 08, Clique aqui e faça sua inscrição.

Aos dois primeiros lugares a premiação será em dinheiro, já o terceiro colocado receberá um kit especial de participação. A igreja Católica do São José fica localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca.

Informações podem ser obtidas pelos números (69) 9 8448-8967 (falar com Narriam) e 9 9363-8186 (falar com Juliana).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa