Motoqueiro com sinais de embriaguez é socorrido ao HR após colidir com ciclista

O motociclista Afonso Santana, de 57 anos, foi socorrido ao HR após colidir num ciclista no início da noite desta terça-feira, 6, Avenida Perimetral, bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Na bicicleta estava Sebastião Gomes de Souza, 61 anos, que disse a reportagem do Extra que não viu como foi o acidente devido ao susto.

A polícia narrou que motoqueiro e ciclista trafegavam no mesmo sentido, perimetral/BR-174.

O motoqueiro teria acertado a garupa da bicicleta.

Afonso estava com uma lata de cerveja no bolso e foi socorrido ao hospital com fortes dores e escoriações. O ciclista também se machucou mas permaneceu no local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia