Orquidário “Pai e Filho” têm mais de 1000 orquídeas floridas à disposição dos visitantes

Suas flores despertam paixão por onde se instalam e carregam milhões de adoradores pelo mundo. Em Vilhena, o amor pelas orquídeas não é diferente, e para quem é admirador dessas belas plantas, o Orquidário “Pai e Filho” oferece mais de 1000 orquídeas floridas à disposição dos visitantes.

O mês de setembro marca o início da primavera, com temperatura e luminosidade aumentando, então, é propício que muitas plantas floresçam nesse período. Há outras espécies, no entanto, que florescem ao longo do ano.

Para celebrar a chegada da primavera o orquidário trouxe muitas novidades em orquídeas nacionais e importadas de várias espécies, entre elas da phalaenopsis e Denphal, entre outras. O orquidário também oferece fertilizantes, vasos, cachepos, todos os materiais de cultivo.

Eleandro Ribeiro, que é proprietário do orquidário, disse que o estabelecimento está oferecendo lindas plantas floridas para os vilhenenses que querem presentar as pessoas amadas.

EXPOSIÇÕES

Eleandro informa que vai realizar entre os dias 8 a 10 setembro no Supermercado Taí Max , em Jaru o 2º Festival de Orquídeas, onde serão expostas várias espécies de orquídeas floridas. Além disso, entre os dias 15 a 17 será realizado o 3º Festival de Orquídeas em Rolim de Moura na Praça dos Imigrantes.

Para quem desejar conhecer as lindas plantas oferecidas no orquidário basta ir até a empresa, que fica localizada na Avenida Celso Mazutti nº 5715, próximo ao terminal rodoviário no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Além disso, a empresa também atende em uma filial em Porto Velho localizado na Rua Guanabara esquina com Duque de Caxias, no bairro São Cristóvão.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3322-7765 ou 3223-7782.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia