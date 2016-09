Pioneiro em Vilhena, candidato planeja diminuir gastos com diário oficial

O técnico em eletrônica Gervásio Leal, pioneiro em Vilhena, pretende, caso seja eleito, reduzir gastos com Diário Oficial impresso transformando-o eletronicamente.

A mudança, segundo o candidato poderia diminuir em muito os gastos do município, trazendo melhorias a população. Gervásio destacou que sua estratégia vai além de apresentar projetos.

“O que vimos na atual administração com as prisões que aconteceram está ligado diretamente a função do vereador. Na verdade, a Câmara abdicou a função de fiscalizar e deixou a cargo do Ministério Público”, falou Gervásio, frisando que essa é a função do vereador.

Morando há 35 anos em Vilhena, o concorrente ao legislativo pelo Partido dos Trabalhadores (PT) pretende ainda indicar formas de redução de custos com a saúde pública e trânsito. “Para isso, temos que colocar em ordem o trânsito vilhenense, pois os gastos com saúde pública estão ligados diretamente com o número de acidentes registrados no município”, avaliou.

Outra ação apresentada pelo postulante ao legislativo é encontrar uma forma de reduzir a taxa de contribuição da iluminação pública.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia