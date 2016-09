PRF prende passageiros de ônibus foragidos da Justiça em Vilhena

Em 72 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou 07 foragidos da justiça. Três dos fatos ocorreram em Vilhena/RO, um na cidade São Miguel do Guaporé/RO, em Porto Velho/RO e Humaitá/AM. Às 09h30 desta última sexta-feira (02), a equipe da PRF abordou o veículo a passeio, conduzido por um homem de 26 anos de idade, durante a fiscalização de rotina efetuada no quilômetro 56 da BR 319.

Ao realizar busca pessoal nos sistemas de segurança, os agentes constataram em desfavor do motorista, um mandado de prisão expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de cometer furto.

Por volta das 19 horas, os agentes da PRF avistaram o veículo M.BENZ/710, estacionado nas margens do quilômetro 137 da BR 429, onde dois homens se encontravam embarcando castanhas no caminhão. Ao ser abordado, o senhor de 62 anos afirmou aos policiais que a mercadoria era para comercialização e que estava auxiliando o homem de 34 anos no transporte, a mando de seu patrão. Consultado nos sistemas, os policiais constataram que ambos possuíam em seu desfavor, mandados de prisão em aberto, sendo um acusado de cometer furto qualificado.

Na manhã deste último sábado (03), durante patrulhamento de rotina, os policiais de plantão da PRF abordaram o caminhão semirreboque, conduzido por um homem de 55 anos de idade, nas proximidades do quilômetro 525 da BR 364. Ao notar que o veículo não possuía placa de identificação, os policiais efetuaram busca pessoal do banco de dados e constataram que o motorista possuía em seu desfavor, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de ter cometido homicídio qualificado.

Por volta das 14 horas, um ônibus de transporte interestadual foi abordado pela equipe da PRF, nas imediações do quilômetro 678 da BR 319, para fiscalização de rotina. Realizada consulta pessoal dos ocupantes nos sistemas de segurança, os policiais constataram em desfavor do passageiro de 40 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções e Penas de Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de uso de documento falso.

Os agentes da PRF realizavam fiscalização de rotina, pela manhã do dia 04/09, no quilômetro 1 da BR 364, quando abordaram o ônibus MBENZ/MPOLO. Ao consultar os sistemas de segurança, os agentes constataram em desfavor do ocupante de 42 anos de idade, dois mandados de prisão em aberto, um expedido pela 1° Vara Federal do Tribunal Regional Federal do município de Palmas/TO, por Peculato, art. 312, e outro expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acusado de uso de documento falso e crime do sistema nacional de armas.

VILHENA

Na noite deste último domingo (04), os policiais rodoviários federais abordaram, no quilômetro 1 da BR 364, um ônibus que fazia linha de Porto Velho/RO a Cascavel/PR. Após consultas no banco de dados, os agentes da PRF constataram em desfavor do passageiro de 43 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Civil e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acusado de ter cometido estupro.

E, por fim, nesta última segunda-feira (05), durante a fiscalização de rotina efetuada nas proximidades do quilômetro 1 da BR 364, na cidade de Vilhena/RO, a PRF cumpriu mais quatro mandados de prisão. Sendo a primeira ocorrência registrada por volta das 10h30, quando os agentes da PRF abordaram o ônibus de transporte interestadual, que fazia linha de Porto Velho/RO a Cascavel/PR.

Ao realizar pesquisas dos ocupantes nos sistemas de segurança, os policiais constataram em desfavor do passageiro de 39 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 17.05.2013 pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de crime contra patrimônio, válido até o dia 02.06.2021.

Às 22h51, a equipe da PRF abordou outro ônibus interestadual, que fazia linha de Cuiabá/MT a Porto Velho/RO. Durante a fiscalização, os policiais solicitaram a documentação pessoal dos ocupantes e constataram que o passageiro de 28 anos de idade possuía apenas o bilhete de passagem no nome de outra pessoa. Questionado a respeito, o ocupante informou o nome verdadeiro aos policiais. Efetuada consultas nos sistemas, os agentes da PRF encontraram em seu desfavor, três mandados de prisão em aberto, dois expedidos pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do município de Cacoal/RO e outro expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos acusando de roubo.

Posteriormente, os policiais encontraram uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no banco do passageiro e após averiguação, a equipe contatou que o documento tinha indícios de falsificação. Ao ser indagado, o foragido afirmou que tinha ciência dos mandados, motivo pelo qual usava a CNH falsa. Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da localidade.

Fonte: Assessoria PRF