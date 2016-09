Vídeo mostra momento que homem se joga de ponte e morre em rio

Identificado apenas como “Leandro da Lixeira”, um homem morreu ao pular da ponte Sérgio Motta, que passa sobre o Rio Cuiabá, entre Cuiabá e Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. Outras pessoas estavam junto com a vítima e a polícia já está investigando o caso, que gerou bastante comentários nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver que pelo menos quatro homens estão na beira da ponte, inclusive a vítima, quando está se pendura para pular e, provavelmente o rapaz que filma, diz para ele pular em pé, pois o rio é fundo. Em seguida Leandro pula e bate de barriga na água, vindo a ficar desacordado. Os amigos ficaram paralisados e esperaram na ponte para que alguém aparecesse e eles pedissem ajuda. Suspeita-se que todos os envolvidos na situação estavam sob efeito de bebidas alcoólicas e até mesmo substância entorpecentes.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local, mas devido já estar anoitecendo as buscas só iniciaram na manhã do dia seguinte. O afogamento será analisado com cautela e estudada a possibilidade de responsabilizar algum dos amigos da vítima.

Fonte: News Rondônia