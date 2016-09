Caminhonete Hilux é furtada no Jardim Primavera

Na manhã desta quarta-feira, 7, a vítima registrou na delegacia de Polícia Civil, que na noite desta terça, estacionou sua caminhonete Hilux em frente sua casa, localizada na Avenida Rosa de Saron (1711), no bairro Jardim Primaveram, em Vilhena.

Porém, ao amanhecer do dia, o veículo não estava mais no local. Segundo o proprietário, a caminhonete é cabine simples, de cor branca, placas HSD-9228/Campo Grande-MS, com carroceria de madeira boiadeira.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração