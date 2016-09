Carretas carregadas com madeiras são apreendidas com notas falsificadas em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 6, Auditores Fiscais e Polícia Fazendária apreenderam duas carretas carregadas com madeiras. A apreensão ocorreu no Posto Fiscal em Vilhena, saída para Cuiabá.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os caminhões carregaram a madeira cerca de 60 metros cúbicos, na cidade de Cadeias do Jamari/RO.

Porém, ao apresentar as notas no Posto Fiscal, foi percebido pelo Auditor Fiscal, que o documento de arrecadação era falsificado. Com isso, a Polícia Fazendária foi chamada e procedeu a apreensão das carretas.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia