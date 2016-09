Centenas de pessoas acompanham desfile cívico em Cerejeiras; FOTOS

Centenas de pessoas acompanharam no final da tarde desta quarta-feira, 7 de setembro, o tradicional desfile em comemoração ao Dia a Independência do Brasil. O evento reuniu diversas instituições públicas e privadas, além de órgãos da segurança pública do município.

A abertura da cerimônia aconteceu por volta das 17h30 na Avenida Brasil com sentido a Integração Nacional no centro da cidade.

Além de autoridades, componentes da Escola Paulo de Assis Ribeiro de Colorado do Oeste e a fanfarra de uma escola de Cabixi também participaram do ato de civismo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia