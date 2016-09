Kleber Calisto realiza reunião no bairro Eldorado em Cerejeiras

Na noite desta terça-feira, 6, o candidato a prefeito de Cerejeiras Kleber Calisto, candidato a vice prefeito Doutor Ademir Aderval e candidatos a vereadores estiveram reunidos no bairro Eldorado.

Apesar da baixa temperatura um grande número de pessoas estiveram presentes prestigiando a primeira reunião política da coligação Novo Tempo que tem Kleber Calisto candidato a prefeito e Ademir Aderval como vice.

O candidato a Vice Prefeito Ademir fez uso da palavra e durante seu discurso afirmou seu compromisso com a saúde: “Sou médico, fui secretário de saúde de vários municípios de Rondônia e conheço da área de saúde, faço compromisso que a população de Cerejeiras será muito bem assistida com médicos especialistas no hospital São Lucas e postos de saúde e será prioridade em nossa gestão reativar o banco de sangue e colocar nossa maternidade para funcionar 24 horas.”

Já o candidato a prefeito Kleber Calisto, durante seu discurso, enumerou o progresso que Cerejeiras teve durante suas gestões a frente da prefeitura; “Em 6 anos de mandato construímos 42 quilômetros de asfalto sendo 10 quilômetros com canalização, ampliamos escolas, construímos creches, instalamos semáforo, sinalizamos as vias, na saúde tínhamos ortopedista, oftalmologista, psiquiatra, obstetra e dentistas que atendiam a população gratuitamente e hoje não temos mais nada e a população precisa comprar seringa e a injeção para ser medicada, temos profissionais qualificados na área da enfermagem mas infelizmente não temos materiais e medicamentos e essa realidade precisa mudar urgentemente.” Finalizou Kleber.

Entre os presentes compareceu o ex-vereador, ex-prefeito e ex-deputado estadual Eugênio Zigue que declarou seu total apoio a candidatura de Kleber Calisto e Ademir Aderval.

Os candidatos a vereadores também discursaram e colocaram seus nomes para a apreciação da população.

Na próxima quinta feira, 08, a Coligação Novo Tempo realizará reunião no bairro Floresta a partir das 19 horas.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria