PM recupera caminhão furtado na madrugada no centro de Vilhena

Na madrugada desta quarta-feira, 7, a Central de Operação da Polícia Militar, recebeu informação que um caminhão Mercedes Benz – 1620 com placas de Cacoal, estava estacionado em frente uma empresa de segurança no centro de Vilhena, e teria sido furtado.

Uma testemunha viu quando o ladrão entrou no caminhão e deixou o local. Com isso, passou a segui-lo, porém, o perdeu de vista após o frigorífico saída para Porto Velho.

Diversas viaturas se imbuíram em localizar o veículo, que foi encontrado numa estrada vicinal acerca de 300 metros da BR-364. O ladrão abandonou o caminhão e fugiu a pé.

A testemunha, ainda, relatou que uma caminhonete L-200 de cor escura provavelmente deu cobertura na ação do bandido. O ladrão quebrou a ventarola para furtar o veículo. E, utilizou uma chave “mixa” com o logotipo Mitsubishi para dar partida no caminhão.

O veiculo foi levado para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia