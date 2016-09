Táxi com quatro ocupantes é esmagado em engavetamento na BR-364

O grave acidente de trânsito que ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 6, na BR-364, entre os municípios de Jaru e Ouro Preto, deixou quatro pessoas feridas, mas por sorte sem gravidade.

Os feridos eram ocupantes de um veículo Táxi Fiat Siena da cidade de Ji-paraná, que foram prensados durante um engavetamento na rodovia, a cerca de 10 km de Ouro Preto do Oeste.

Não se sabe ao certo as causas do acidente, mas as informações preliminares são de que um caminhão tanque seguia pela BR sentido Ouro Preto, quando freou repentinamente, obrigando o táxi a fazer o mesmo procedimento, porém logo atrás seguia uma carreta bi trem que não conseguiu frear a tempo e acabou prensando o táxi. Outro caminhão que também seguia logo atrás, para evitar uma colisão, saiu da pista.

Os ocupantes do táxi foram os únicos que se feriram, mas sem muita gravidade, e todos foram inicialmente socorridos a uma unidade hospitalar de Ouro Preto do Oeste.

