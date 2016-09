Câmara aprova aumento de salário de prefeito, vice e vereadores

A elevação dos subsídios das autoridades municipais de Corumbiara foi votada no início da semana, e aprovada por 7 a 2.

O projeto de Lei foi apreciado na data limite para realização do reajuste, pois só poderia passar no plenário até 30 dias antes das eleições deste ano. O aumento está previsto na Lei Orgânica do município e terá início em 1º de janeiro de 2017.

Com a aprovação do reajuste, os vereadores devem passar a receber R$ 3.800,0 ao mês – antes o valor era de R$ 3.050,00.

O subsídio do prefeito que também sofrerá reajuste, passará de R$ 12.000,00 para R$ 13.000,00; o do vice-prefeito, de R$ 6.000,00 para R$ 6.500,00.

A majoração salarial dos ocupantes de cargos eletivos também teve influência no subsídio dos cargos de primeiro escalão do Município, que será elevado de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00. O reajuste segue para a sanção do prefeito e, caso aprovado, valerá a partir de 2017.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia