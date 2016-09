Candidato promove reunião em União da Vitória com participação do diretor do DER

Nesta quinta-feira o candidato Marcelo Crisostomo (DEM) realiza uma verdadeira maratona de campanha na companhia de Ezequiel Neiva, um dos principais apoiadores de seu projeto político.

Eles estiveram pela manhã percorrendo as área central da sede urbana de Corumbiara, e percorrem a zona rural nesta tarde. A noite o candidato promove reunião no distrito de Vitória da União.

O diretor-geral do DER está participando da agenda de campanha representando o governador Confúcio Moura, que também apoia a candidatura de Crisostomo. Além do Chefe do Executivo, ele conta também com suporte dos senadores Valdir Raupp e Ivo Cassol, assim como da maior parte da bancada federal de Rondônia na Câmara dos Deputados.

As atividades também contam com a participação do candidato a vice-prefeito Pastor Moacir Izidio da Silva (PSC), e ainda com candidatos a vereador e liderança que o apoiam na corrida eleitoral.

A reunião em Vitória da União acontece a partir das 19 horas, com expectativa de grande participação popular.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia