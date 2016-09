CTG Sinuelo do Norte comemora Semana Farroupilha com atividades culturais

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte de Vilhena vai realizar na próxima semana uma extensa programação em comemoração à Semana Farroupilha.

As comemorações começam quarta-feira, 14, com um desfile, que terá saída as 8h da Praça Ângelo Spadari, onde vários membros do CTG vão desfilar pela Avenida Major Amarante vestidos com roupas típicas gaúchas. O Desfile vai encerrar na sede do CTG Sinuelo do Norte.

Na quinta-feira, 15, será promovido um café da manhã comunitário a partir das 06h30min. A noite acontece um jantar com comidas típicas gaúchas.

Na sexta-feira, 16, também será servido um café da manhã comunitário a partir das 06h30min e a noite tem jantar dançante com animação da banda Ronda Criola.

Já na sábado, 17, será realizado o encerramento do café da manhã comunitário, e a noite será celebrada a missa criola.

Para encerrar as festividades da Semana Farroupilha no domingo, 18, será servido um almoço com churrasco e também será promovido um torneio de bocha.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (69) 98495-8853 ou 99965-1195.

A Semana Farroupilha é uma comemoração da comunidade gaúcha em todo país, com festas distintas em cada estado do Brasil, valorizando a cultura tradicional, reconhecendo e homenageando todos os líderes comandados pelo herói farroupilha, o gaúcho Bento Gonçalves.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação