DER convoca candidatos aprovados no processo seletivo

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a contratação de operário, oficial de manutenção e operador de máquinas a comparecerem na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do DER/RO, situada à Av. Farquar 2986 – Complexo Rio Madeira, curvo 4º e 5º andar, Pedrinhas – Porto Velho/RO, no período de 12 e 13 de setembro de 2016, no horário de 8h às 13h horas, e nas Residências Regionais do DER/RO localizadas no interior do Estado, nos horários de 08h às 11h e das 14h30 às 17h.

Mais de 300 operários serão contratados para atuar nas residências do departamento nos municípios de Porto Velho; Colorado do Oeste; Ariquemes; Ouro Preto do Oeste; Cacoal; Rolim de Moura; Machadinho do Oeste; Alvorada d’Oeste; Buritis; Ji-Paraná; Vilhena; Pimenta Bueno; Jaru; Extrema e São Francisco do Guaporé, nas quatro Usinas de Asfalto gerenciadas pelo DER e na Coordenadoria de Ações Urbanísticas (CAU) de Porto Velho.

Os convocados devem apresentar a documentação necessária exigida no edital para a contratação, que é por tempo determinado.

A lista com os nomes dos convocados está disponível na página do processo seletivo: http://si.der.ro.gov.br/

Autor e foto: Luana Lopes