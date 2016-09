Escolas comemoraram Dia da Independência em distrito de Cabixi

Um dia histórico para a nação brasileira não podia deixar passar em branco nas escolas. Foi com essa ideologia que pais e alunos da Escola Estadual Planalto e Municipal Cecília Meirelles foram para as ruas no desfile de 7 de Setembro, distrito de Planalto, em Cabixi.

Os pais fizeram questão de registrar o momento e repassar para o Extra de Rondônia, comemorando além da Independência brasileira o direito de reivindicar o direito dos filhos de ter acesso a educação presencial.

NOTA

A escola Planalto no município de Cabixi, que foi alvo de tantas discussões no início do ano letivo em relação ao ensino por Intermediação Tecnológica, superou mantendo o ensino regular e demonstra a toda a comunidade que mesmo com todas incertezas políticas que o País vem atravessando é, e sempre será uma escola organizada, que atende fielmente o calendário escolar.

Uma escola que a família participa do dia a dia de seus filhos (alunos), o que antes diziam ser difícil acesso demonstra que difícil acesso é apenas para os órgãos que não dão a devida assistência, como podem ver a comemoração do 7 de Setembro nas ruas do distrito Planalto sendo acompanhado pelos funcionários da escola, autoridades locais, Prefeito, secretário de educação, vereadores e pais que participam ativamente de todos os eventos escolares.

Ass.

Comissão de Pais

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Comissão de Pais