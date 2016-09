Ezequiel Neiva assina ordem de serviço para a construção de estradas nos Assentamentos no Cone Sul

O diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, assinou na manhã desta quinta-feira, em Corumbiara, a ordem de serviço autorizando a retomada dos serviços de construção de estradas nos Projetos de Assentamentos (PA) Zé Bentão (nos limites dos municípios de Corumbiara e Chupinguaia), e Marantá, em Corumbiara.

Nos dois assentamentos serão construídos cerca de 80 km de estradas, para melhorar o acesso dos produtores dos assentamentos e o escoamento da produção. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) firmou convênio com o DER, para o Governo de Rondônia contratar as empresas para a construção das estradas.

O diretor Ezequiel Neiva explicou que as obras de construção as estradas forma paralisadas por falta de repasse financeiro do Incra, que é responsável pelos assentamentos. Ezequiel disse que precisou ir a Brasília manter reunião com a direção do Incra, para falar da importância desse convênio para os assentamentos e garantir a retomada dos trabalhos.

Neiva destacou que os produtores são pouco exigentes. “Eles querem apenas estradas em boas condições para ir e vir, assegurando o escoamento de seus produtos. Isso é o mínimo que podemos fazer”, acrescentou.

Autor e foto: Assessoria