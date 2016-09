Instituições se reúnem e promovem desfile cívico em Colorado do Oeste; fotos

Algumas instituições públicas de Colorado do Oeste promoveram o tradicional desfile do dia 7 de setembro, feriado nacional, data que é comemorado o “Dia da Independência do Brasil”. O evento contou com a participação de instituições públicas de ensino e de segurança do município, como o Tiro de Guerra.

As comemorações foram iniciadas a partir das 07h00 da manhã com o desfile em frente à Escola Paulo de Assis Ribeiro (EPAR) e encerrou no interior da instituição com as apresentações. O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), unidade de Colorado, disponibilizou a “Fanfarra do IFRO” (FanIF) que harmonizou sintonia com a Fanfarra da Escola Paulo de Assis Ribeiro, a FEPAR, representante da fanfarra do município (FAMCOL).

Donny Alves é ex-aluno da EPAR e desde 2011 rege voluntariamente a fanfarra. Em entrevista ao Extra de Rondônia, ele afirmou que iniciativa de realizar o evento foi da própria escola e que a ideia foi promovida a outras instituições e algumas delas aderiram à proposta.

Donny ainda considerou como positivo o resultado do evento e enalteceu a participação das instituições e as fanfarras.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia