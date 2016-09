Jovens fogem da polícia e acabam hospitalizados após queda

Na noite de quarta-feira, 7, dois jovens foram hospitalizados após caírem de moto, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Polícia Militar fazia ronda pela Rua 507, bairro Jardim América, quando avistaram os rapazes numa moto Honda em atitude suspeita.

Com isso, foi dada voz de parada aos ocupantes da motocicleta que ignoraram e empreenderam fuga em alta velocidade colocando a vida deles em risco e de terceiros.

Contudo, foi pedido reforço de outras viaturas, e após intensa perseguição, o condutor da motocicleta acabou perdendo o controle de direção e caiu. De acordo com o jovem que conduzia a moto, ele fugiu por estar com a documentação do veículo em atraso.

Na queda, ambos sofreram ferimentos e foram levados ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Após serem atendidos no pronto-socorro, os jovens foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. A moto foi recolhida ao pátio da Ciretran.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia