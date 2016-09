Morador de rua quebra vidros de carro da prefeitura de Vilhena

No começo da tarde desta quinta-feira, 8, um morador de rua quebrou os vidros do carro VW Gol de cor branca, placa NCC-7244/Vilhena, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena.

Segundo o motorista, informou à polícia que foi até a Rua Atílio Cervi, no bairro Bela Vista, pegar o morador de rua identificado como Jeferson Aparecido do Nascimento. A intenção era levá-lo para o Caps, onde funcionários haviam localizado seus familiares na cidade de Sinop-MT.

Porém, o rapaz que tem problemas psicológicos não aceitou entrar no carro, e com isso, utilizou um pedaço de madeira e quebrou os vidros do veículo.

Diante dos fatos, o homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil, para que providências sejam tomadas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia