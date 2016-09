Mulher é presa pela Força Tática após furtar lojas no centro de Vilhena

No final da manhã desta quinta-feira, 8, a Central de Operação da Polícia Militar (PM), recebeu informação que uma mulher havia furtado várias peças de roupas de uma loja na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

De imediato a guarnição da Força Tática foi deslocada para o endereço para averiguar a situação.

Ao chegar no local, os policiais foram informados pela gerente do estabelecimento que uma mulher identificada como Agda Ezidio Pereira, de 35 anos, foi flagrada pelas vendedoras colocando peças de roupas em sua bolsa. No provador da loja, debaixo do tapete, as funcionárias encontraram vários sensores quebrados e etiquetas das peças.

Ainda, foi localizada com a suspeita uma tesoura de cor azul, no qual ela usou para cortar os sensores e as etiquetas. Além de uma chave de um carro Fiat Palio, que estava estacionado na Rua Presidente Médici ao lado da loja. No veiculo, havia varias peças de vestuários reconhecidas pela gerente da loja.

Além das roupas, no carro foram encontrados diversos produtos que a suspeita provavelmente furtou em outros comércios.

Diante dos fatos, Agda foi levada para a delegacia de Polícia Civil para se explicar ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia