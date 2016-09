Mulher toma todas e dá trabalho para os bombeiros

Na tarde desta quinta-feira, 8, o Corpo de Bombeiros foi acionado na Rua Belo Horizonte, no bairro Jardim Vilhena, para prestar socorro a uma mulher que estava passando mal.

Porém, ao chegar no endereço, os bombeiros se depararam com uma mulher caída no chão da casa. Com isso, para prestar atendimento, os bombeiros perguntaram a outras pessoas que estavam no imóvel o que havia acontecido.

Para surpresa dos socorristas, foi informado que a mulher havia tomado quatro copos cheios de Uísque. E, provavelmente entrou em coma alcoólico.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia