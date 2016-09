Pedido da comunidade leva Pastor Bonfim a concorrer ao Legislativo

Depois de ter disputado eleição a vereador em Vilhena no ano de 2004, Iowanderleide Bonfim, o “Pastor Bonfim” tenta mais uma vez chegar ao Parlamento do Município.

Com uma extensa folha corrida de serviços sociais prestados a comunidade, ele afirma que os pedidos para que disputasse de novo foram muitos. “O povo quer renovação na política, e estou honrado por ter sido escolhido pela comunidade como uma proposta desta renovação”, disse o candidato, que é filiado ao PV.

Ele avalia que o público quer um novo perfil dos homens públicos detentores de mandato eletivo, colocando nestas funções pessoas que estejam realmente interessadas em promover o bem comum. “Acho que me encaixo neste padrão, pois tenho mais de duas décadas de trabalho intenso no setor social desta cidade”, declarou.

Servidor público concursado do SAAE, Bonfim já exerceu cargo na Secretaria Municipal de Saúde, e atualmente está licenciado em função da campanha da presidência do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

Pastor Bonfim não fala de metas específicas para eventual mandato, “pois há um leque de necessidades que a população almeja”. Ele destaca a saúde, educação, segurança, esporte, cultura, lazer e apoio ao setor produtivo.

Em sua análise quem estiver ocupando as vagas na Câmara Municipal no próximo ano terá que trabalhar intensamente em todos os setores, “pois é preciso elevar o padrão de qualidade dos serviços públicos em Vilhena”.

Por ser Pedagogo, a área da Educação é vista com maior prioridade, por isso ele pretende lutar para melhorar a estrutura dos estabelecimentos de ensino da rede municipal, além de oferecer capacitação profissional aos servidores em geral, com a devida valorização a quem atua neste setor.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia