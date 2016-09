Propostas de Japonês para educação são creches e mais escolas

Em evento que reuniu professores e moradores no Bairro União na noite de terça-feira, o candidato a prefeito de Vilhena pela Coligação Pra Fazer Diferente destacou o compromisso de expandir a rede municipal de ensino com mais escolas e com creches para atender as famílias mais próximas de suas residências.

“Iremos construir creches nos bairros para que as mães possam deixar os seus filhos bem acomodados e bem atendidos enquanto trabalham e possam ajudar no sustento da família, melhorando a qualidade de vida”, propôs Eduardo Japonês. Ele disse também que pretende construir mais escolas ampliando a rede municipal de ensino no sentido de atende aos alunos mais próximos de suas residências. “A ampliação da rede de ensino é necessária para que os alunos sejam atendidos próximos de suas casas e para que desafogue as salas de aulas, hoje com salas abarrotadas. Além de beneficiar o aluno também beneficia o professor que pode, com menor número de alunos em sala de aula, oferecer uma melhor disciplina escolar de forma coletiva e individualizada”.

Eduardo também disse que as escolas serão autônomas e as decisões serão tomadas de forma colegiada pelos profissionais da educação e o gestor municipal. “Caberá à comunidade escolar fazer seu planejamento, adquirir merenda de qualidade e debater suas necessidades. Cobraremos do secretário municipal de educação eficiência, transparência, ensino de qualidade, que será responsabilidade de todos – gestores e escola” destacou.

Japonês destacou o propósito de valorizar os profissionais de educação do município, mas disse que em contrapartida vai cobrar eficiência e qualidade de ensino. “No Japão o Imperador só se curva diante do professor, tal a sua importância para a formação de uma sociedade mais preparada. No nosso entendimento, curvar diante do professor é buscar mecanismos para melhorar suas condições profissionais, econômicas e de trabalho”, acentuou.

Autor e foto: Assessoria