Rosani Donadon diz que irá recorrer da decisão e anuncia aumento do ritmo de campanha

O resultado em primeira instância não altera em nada a disputa para prefeito. Coligação recorre ao TRE e acredita que o tribunal reverterá a decisão

A candidata a prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) comentou agora a pouco a sentença do juiz Andresson Cavalcanti Fecury, titular da Vara Eleitoral da comarca de Vilhena. Ela disse que a decisão era esperada, mas que havia expectativa de o juiz se posicionar favorável ao registro ainda em primeira instância, uma vez que Rosani Donadon tem o direito de concorrer ao cargo. “Eu respeito o posicionamento do magistrado, mas vamos recorrer da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE. Não lançaria candidatura se não tivesse certeza de que estou apta a concorrer à eleição”, declarou a candidata.

Rosani Donadon foi enfática ao descartar qualquer possibilidade de substituição. “Temos absoluta certeza que tenho o direito de concorrer ao cargo. Já cumpri o que foi determinado pela justiça por um crime que sequer cometi”, reitera. A candidata do povo declarou, ainda, que o ritmo de sua campanha irá aumentar a partir desta sexta-feira, 9, justamente por acreditar em um resultado favorável. “Entendemos que a pressão local acaba contribuindo com esse resultado, mas confio na justiça e tenho certeza que o TRE irá garantir nossa candidatura”, diz.

No final da tarde desta quinta-feira, 8, Rosani Donadon realizou uma caminhada na avenida Paraná, onde cumprimentou as pessoas e apresentou seus projetos para o município de Vilhena.

ALERTA

A candidata a prefeita disse, ainda, que espera jogo sujo da oposição no sentido de tentar manchar sua imagem junto ao eleitorado aproveitando-se da ocasião. “Estamos cientes quanto a distribuição de materiais falsos a nosso respeito, contento ataques à nossa imagem, bem como da minha família. Por onde tenho passado, utilizo o tempo que a população me oferece para apresentar minhas propostas de trabalho, as quais vão contribuir para o desenvolvimento de Vilhena”, declarou Rosani Donadon.

A assessoria jurídica da candidata irá recorrer da decisão o mais rápido possível tendo em vista os prazos estipulados pela justiça eleitoral.

Texto: Da Assessoria

Foto: Divulgação