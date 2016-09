Rosani Donadon realiza caminhada no Cristo Rei

A candidata a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) realizou na manhã desta quinta-feira, 8, uma caminhada pela Avenida Melvin Jones, bairro Cristo Rei.

Ao lado de seu vice, Darci Cerutti (DEM) da deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) e do ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon (PTB) a candidata do povo cumprimentou as pessoas e mais uma vez levou sua mensagem de compromisso com o município de Vilhena.

Rosani Donadon encontrou mães de família que questionaram a candidata acerca de seus projetos pensados para Vilhena. Rosani expos sua plataforma de trabalho e garantiu criar creches de tempo integral às crianças. “O mulher está cada vez mais engajada no mercado de trabalho. Ela não pode se comprometer com a carreira profissional sem ter a certeza de que seus filhos estarão em segurança. Assim que assumir o mandato, Vilhena vai garantir esse benefício à sociedade”, comprometeu-se.

A candidata do povo continua com suas caminhadas percorrendo os mais diversos pontos de Vilhena. “Estamos conduzindo nosso trabalho com muita humildade para mostras apenas nossas propostas para o município de Vilhena, queremos o bem dessa cidade”, disse a candidata.

Autor e foto: Assessoria