URGENTE: Hemocentro de Vilhena precisa de doação de sangue

Com estoque baixo, o Hemocentro de Vilhena está convocando os doadores e a população em geral para a doação de sangue urgente.

Para facilitar a vida do doador o Hemocentro fará um plantão especial nesta sexta-feira, 9, atendendo entre as 7h às 13h e das 15h às 19h, e no sábado, 10, entre as 8h às 12h a fim de não impedir a correria do dia-a-dia dos vilhenenses que por muitas vezes deixam de trabalhar para doar.

A assistente social do Hemocentro de Vilhena, Michely Noeli Toleto, explicou que todos os tipos de sangue são necessários. Atualmente o Hemocentro de Vilhena conta com mais de 20 mil doadores cadastrados, mas nem todos doam, pois muitos são inaptos para realizar doação.

“Estamos precisando de todos os tipos sanguíneos em especial O- e O+. Teve uma demanda muito grande nos últimos dias e o estoque está baixo, inclusive temos pacientes que estão esperando para fazer transfusão, por isso a necessidade de doação de sangue é urgente”, falou Michele.

O Hemocentro de Vilhena é responsável por atender pacientes da UTI e também as pacientes que sofrem de doenças crônicas, além de pacientes de todo o Cone Sul que necessitam de doação de sangue informa Michely.

“Convido a todos para doar sangue, um simples gesto pode ajudar a salvar vidas”, disse Michely.

Para doar sangue os candidatos precisam estar com boa saúde, idade entre 16 anos completos e 69 anos e peso acima de 50 kg. É necessário portar documento oficial com foto, válido em todo território nacional. Com a doação são realizados exames para diversas doenças, entre elas: AIDS, Sífilis, Doença de chagas, Hepatites, HTLV I e II, além de tipagem sanguínea.

Para quem deseja doar sangue pode ir até o Hemocentro de Vilhena que fica localizado na Avenida Jô Sato, ao lado do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia