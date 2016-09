Vereador foragido deve perder mandato no início da semana

A Câmara Municipal de Chupinguaia votará na próxima sessão ordinária requerimento que define a situação do mandato do vereador Roberto Ferreira Pinto, foragido há vários meses em decorrência de mandado de prisão em aberto.

A propositura foi apresentada pelo suplente do parlamentar municipal, Edmilson Manoel de Lira. A tendência é que a matéria seja aprovada por unanimidade.

Roberto Pinto, que já foi presidente do Poder Legislativo e realizou a proeza de ter sido eleito mesmo estando na cadeia no período de campanha, foi condenado a dez anos de prisão em processo relacionado a invasão de terras. Ele recorre da sentença, mas acabou sendo enquadrado no recente entendimento judicial que determina a detenção de condenados em segunda instância mesmo com direito a recurso.

Foragido desde então, Roberto chegou a receber dois meses de salário mesmo sem comparecer às sessões do Parlamento ou realizar qualquer atividade legislativa, até que fosse determinada a suspenção do pagamento. No entanto nenhuma iniciativa havia sido tomada pelos demais vereadores no sentido de cassar o mandato, atitude que acabou partindo do suplente.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia