Veterano na política de Chupinguaia, Carlito Alves concorre ao Executivo

Empresário, vereador por duas vezes e ex-vice-prefeito, Alves está retomando a carreira política numa das disputas eleitorais mais apertadas do Cone Sul.

Concorrendo contra três adversárias e filiado ao PSC, ele diz que resolveu entrar na disputa porque investe e acredita em Chupinguaia, “além de não ter para onde ir, depois de viver quarenta anos aqui”.

A coligação que sustenta o projeto político de Carlito conta com o PSC, PT e PHS. Ele tem como companheiro de chapa Antônio Custódio da Silva, conhecido como “Marquinhos do Zé Nanóis”, que terá participação ativa na administração, ao contrário do que tradicionalmente ocorre com os vice-prefeitos. A aliança está lançando 12 candidatos a vereador.

Carlito tem várias propostas para apresentar ao eleitorado, entre elas a reestruturação do sistema de saúde, apoio ao setor produtivo, atração de empresas novas para geração de emprego e renda, transformação da estrada que liga Chupinguaia a BR 364 em rodovia federal com interligação a outros municípios do Cone Sul, assim como regularização urbana tanto na sede do Município quanto nos distritos.

Ele também quer diminuir a dependência da cidade com o Município de Vilhena, buscando meios de instalar comarca, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro em Chupinguaia. Outra proposta é a instalação de abatedouro municipal para facilitar a vida dos pequenos produtores. Na Educação ele pretende investir na qualidade do transporte escolar e instalar mais escolas na zona rural, onde vive a maior parte da população.

A valorização dos servidores do Município, com a incorporação de benefícios ao salário para melhorar a aposentadoria do funcionalismo é outro projeto que o candidato prioriza, assim como o estabelecimento de plano de cargos e carreiras a todos os setores da administração.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia