Adilson da Chassi Laser agrega apoio do empresariado

Concorrendo a uma vaga no Poder Legislativo vilhenense, Adilson Oliveira (PSDB) está satisfeito com o ritmo de campanha do momento. “Estou realizando encontros com empresários e trabalhadores de todas as ramificações do setor de transportes, incluindo revendedoras de automóveis e oficinas, e tenho sido muito bem recebido nestes encontros”, declarou.

A adesão à campanha de Adilson da Chassi Laser, como o candidato é mais conhecido na cidade, se traduz em acesso total para apresentar seu projeto político nas empresas, assim como com gravações de vídeo com manifestações de apoio, as quais estão sendo postadas nas redes sociais.

“As pessoas estão aceitando minhas propostas e mostrando muito interesse em me ajudar a chegar à Câmara de Vereadores, onde pretendo lutar para atender as demandas dos caminhoneiros e empresas que atuam no setor de transportes e demais áreas derivadas, tendo em vista se tratar de um dos mais importantes segmentos que sustentam a economia vilhenense”, destacou o candidato.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo