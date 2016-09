ÂNGULO: instituto entrega certificados aos melhores do ano em Colorado

O instituto de pesquisa Ângulo entregou o prêmio Certificado de “Qualidade Profissional e Empresarial VIP”, em Colorado do Oeste.

O evento contou com a participação especial da Miss Rondônia Karliany Barbosa. A entrega do prêmio aconteceu na quinta-feira, 08, no salão de eventos Polo Festas & Eventos, em Colorado do Oeste.

De acordo com o representante da empresa, Ney Hilton, o site Extra de Rondônia ficou com 87% da preferência dos internautas Colorado do Oeste.

