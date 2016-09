Ao perceber presença da polícia, rapaz tenta engolir porção de maconha

O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira, 9, na Avenida Benno Luiz Graebin, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição do Grupo de Operações Especiais (GOE) fazia ronda de rotina, quando avistaram um rapaz numa bicicleta que ao perceber a viatura colocou algo na boca, gesto visualizado pelos policiais.

Ao ser abordado, o suspeito tentou engolir o invólucro contendo uma porção de substancia aparentado ser maconha pesando 4 gramas. Além disso, tentou agredir com socos e pontapés os militares, sendo necessário o uso da força moderada e algemas para contê-lo.

Diante dos fatos, o detido foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia