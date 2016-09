Carro com corpo é encontrado dentro de rio

O corpo de Mário Cavalcante Moraes Júnior, 36, e do veículo Chevrolet modelo Blazer Sport ano 2002 – placa NCO-1515/Ariquemes – foi localizado no começo da tarde desta última quinta-feira na ponte do Rio Boa Vista no travessão 08 da Linha 36, a nove quilômetros de Ouro Preto do Oeste.

O carro está sendo retirado neste momento, e a Perícia Técnica já está no local para fazer o laudo no cadáver e definir a causa da morte do rapaz que estava sozinho, e transportava dentro do veículo um saco de milho. A caminhonete caiu dentro do rio pela margem esquerda da ponte, rastros de pneu e marcas na madeira da ponte indicam o traçado por onde o veículo passou.

Mário Júnior estava desaparecido desde o fim da noite de 1º de setembro, quinta-feira da semana passada, quando ele deixou um topógrafo na cidade e seguiu com destino a uma propriedade rural localizada no travessão 08, do outro lado, sentido a RO-473, onde estava montando uma granja em parceria com seu cunhado.

A Polícia Civil recebeu um telefonema pela manhã, informando que o veículo poderia estar submerso no rio porque o local é muito fundo. O delegado Roberto dos Santos da Silva solicitou ao Corpo de Bombeiros que fosse para o local, e o comandante BM Márcio Strauss Nunes de França conduziu a operação de localização do veículo, e um guincho foi acionado para retirá-lo de dentro do rio.

O delegado Roberto dos Santos da Silva só vai se pronunciar após o exame pericial, no entanto tudo indica que o condutor perdeu o controle do veículo na cabeceira da ponte e caiu dentro do rio.

Mário Júnior chegou a menos de quatro meses da Austrália, onde residiu por 10 anos. Lá, ele iniciou relacionamento com uma advogada de Ouro Preto do Oeste que estava participando de um intercâmbio, casaram-se, e vieram para Ji-Paraná, e iniciaram o projeto de construção de uma granja no sitio da família dela que fica na Linha 08.

O rapaz que estava desaparecido é filho de Mário Vasconcelos, que administrou a lanchonete e restaurante do Parque Recreativo Tocari em Ouro Preto do Oeste por vários anos, até se mudar para Ariquemes.

