Casal vilhenense está detido em aeroporto de Portugal há 8 dias; vídeo

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um casal procedente da cidade Vilhena, está detido no aeroporto de Lisboa – Portugal, desde a última sexta-feira, 2.

A intenção do casal era chegar a Madrid na Espanha. Mas por motivos ainda desconhecidos o casal foi detido no aeroporto de Lisboa. A reportagem entrou em contato com parentes do casal em Cerejeiras que confirmou que os jovem Lidiomar Alves, de 20 anos e a esposa Ana Paula Medeiros, de 18 anos, são moradores de Vilhena.

Um advogado está cuidado da situação do casal na cidade de Lisboa.

