Coligação de Kleber promove reunião com centenas de pessoas

O evento político da Coligação Novo Tempo aconteceu na Rua Bahia esquina com Rua Robson Ferreira, contando com enorme público.

Na ocasião o candidato a vice-prefeito, Drº Ademir, discursou e esclareceu a população o que motivou sua ausência do município por quase 2 anos e reafirmou seu compromisso com a saúde. Por sua vez, o candidato a prefeito Kleber Calisto enumerou benefícios que trouxe a Cerejeiras na época em que foi prefeito, que acabaram não tendo continuidade após sua saída do Executivo.

O candidato a vice fez um breve relato sobre o que motivou sua ausência da cidade por um longo período. “Sou médico, e em 2014 fui candidato a deputado estadual. Após as eleições fiquei mais de 40 dias aguardando a secretaria municipal de saúde autorizar meu retorno ao hospital São Lucas, fato que não aconteceu. Tenho família para sustentar e filhos cursando faculdade, por isso tive que ir para São Paulo tirar plantões em hospitais e mandar dinheiro para minha esposa e filhos que permaneceram em Cerejeiras. Cumpri todos meus compromissos e graças a Deus não devo nada a ninguém. Quero colocar à disposição da população minha experiência como médico e gestor público, fui secretário em vários municípios de Rondônia e conheço profundamente da área de saúde. Faço compromisso que a população de Cerejeiras será muito bem assistida na gestão de Kleber Calisto a frente da prefeitura.”

O candidato a prefeito Kleber Calisto durante sua fala mostrou os investimentos que foram feitos no Bairro Floresta durante sua gestão à frente da prefeitura. “Trouxemos a iluminação pública, com postes e fiação para essa região da cidade, pois os moradores daqui faziam uso de rabichos. Fizemos o projeto de construção de 150 casas populares, construímos e entregamos 30 casas aqui nesse bairro na primeira etapa do projeto e deixamos encaminhados a construção de mais 40 casas populares na segunda etapa do projeto. Infelizmente a construção dessas 40 casas não teve andamento e as mesmas estão abandonadas no meio do mato, deixando 40 famílias de baixa renda sem moradia. Também desenvolvemos o projeto para construção do Parque Ecológico aqui no Bairro Floresta, conseguimos o recurso de quase 5 milhões de reais que seriam investidos aqui e traria desenvolvimento e valorização para essa região tão esquecida de nossa cidade, mas infelizmente o projeto não teve prosseguimento e o recurso foi devolvido para Brasília.” finalizou Kleber.

Os candidatos a vereadores também discursaram e colocaram seus nomes para a apreciação da população.

Fonte: Assessoria

Foto: Assessoria